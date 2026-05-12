Audiencia imputativa por siniestro vial en Jujuy deja dos muertos

El siniestro vial ocurrido el pasado viernes en la ruta 66 de Jujuy resultó en la muerte de un matrimonio y dejó a sus dos hijas heridas de gravedad.

Hoy 02:58

La investigación sobre el accidente de tránsito que ocurrió el pasado viernes en la ruta nacional N° 66 avanza, dejando un saldo trágico de dos víctimas fatales. José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz perdieron la vida tras un choque frontal entre una camioneta y un auto, mientras que dos mujeres resultaron gravemente heridas.

La audiencia imputativa contra el conductor de la camioneta, conocido como L.J., se llevará a cabo de manera remota debido a su estado de salud. Este individuo, de 38 años, conducía una Toyota Hilux que impactó de frente con un Chevrolet Prisma, resultando en la muerte de las dos primeras víctimas que ocupaban el vehículo en dirección sur-norte.

Los bomberos trabajaron intensamente en la escena del accidente para rescatar a los fallecidos, quienes fueron declarados muertos en el lugar por el personal del SAME. La situación del conductor L.J. es crítica, ya que podría enfrentarse a cargos de homicidio culposo.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que L.J. circulaba en sentido norte-sur en la ruta 66 hacia la ciudad de Perico. En el momento del accidente, se encontró con una calzada reducida por conos de señalización, que aparentemente no logró observar a tiempo.

El conductor realizó una maniobra brusca hacia su izquierda, lo que resultó en que su vehículo cruzara al carril contrario e impactara directamente contra el Chevrolet Prisma. Tras el accidente, L.J. sufrió un traumatismo encéfalo craneal moderado y se encuentra en el hospital “Pablo Soria” bajo custodia policial, ya que su prueba de alcoholemia resultó negativa.

Las dos mujeres heridas, que ocupaban el asiento trasero del auto, permanecen en la unidad de terapia intensiva, ambas con pronóstico reservado. Una de ellas presenta múltiples fracturas en costillas y femores, lo que complica su estado de salud y requiere un seguimiento médico constante.