Detenidos cinco delincuentes tras un violento robo en Tartagal

Cinco individuos fueron arrestados tras un robo armado en Tartagal, Salta, donde se sustrajeron bienes y se realizó una persecución policial.

Hoy 01:23

En un incidente delictivo ocurrido en la madrugada en Tartagal, Salta, cinco personas fueron detenidas tras un robo armado en una finca. Este hecho se produjo en la ruta nacional N°86, en el kilómetro 8, donde los delincuentes lograron apoderarse de una camioneta Ford Ranger, dinero en efectivo y herramientas.

La alerta fue dada por los empleados de la finca alrededor de las 2 de la mañana, lo que llevó a la rápida intervención de las fuerzas del orden. Los efectivos del Distrito de Prevención 4 montaron un operativo en puntos clave de la zona, con el apoyo de diversos organismos y equipos especializados.

El operativo cerrojo incluyó la participación del Centro de Coordinación Operativa y un sistema de videovigilancia, lo cual facilitó la localización de la camioneta robada en la ruta provincial N°54. Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes intentaron huir.

Durante la persecución, fueron detenidas dos mujeres que se encontraban en la camioneta. Estas no pudieron evadir el cerco policial y fueron arrestadas por su participación en el robo. Sin embargo, la operación aún no había concluido.

Minutos después, en Campo Durán, se interceptó un vehículo Volkswagen que servía de apoyo a la fuga de la banda. En este automóvil viajaban tres hombres, quienes también fueron detenidos por su implicación en el delito.

Todos los arrestados son mayores de edad y residen en Salvador Mazza, lo que sugiere una posible conexión entre ellos en actividades delictivas. El operativo no solo permitió la captura de los sospechosos, sino que también se recuperaron todos los elementos robados, incluyendo la camioneta y herramientas.

Adicionalmente, en el vehículo de apoyo, se encontraron más de un millón de pesos, también robados durante el ilícito. La causa ha sido asignada a la Fiscalía Penal 2 y al Juzgado de Garantías N°1 de Tartagal, donde los objetos sustraídos han sido reconocidos por el propietario, quien presentó la denuncia correspondiente.