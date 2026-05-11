El Eternauta 2 se prepara para su esperado estreno en Netflix

La segunda temporada de El Eternauta se anticipa con nuevos personajes y efectos visuales avanzados, manteniendo la esencia de la historieta original y buscando captar la atención del público contemporáneo.

Hoy 19:29

La segunda temporada de El Eternauta se perfila como una de las producciones más esperadas de Netflix, con el objetivo de expandir su universo narrativo y ofrecer a los seguidores una experiencia visual sin precedentes. Tras el éxito de la primera entrega, la expectativa aumenta considerablemente en la audiencia local e internacional.

El reconocido actor Ricardo Darín regresará al papel de Juan Salvo, el protagonista de esta historia emblemática de la cultura argentina. El rodaje de esta nueva temporada se lleva a cabo en diversas locaciones de Argentina, y se ha informado que la inversión destinada a esta producción supera la de la primera entrega, con miras a posicionarse competitivamente en el mercado global.

Matías Mosteirín, productor de El Eternauta, comentó: “Queremos desafiarnos en la segunda temporada tanto como lo hicimos en la primera. Queremos ir por más, tanto técnica como creativamente”. Este enfoque busca aprovechar el conocimiento adquirido durante la realización de la primera entrega para lograr una propuesta más ambiciosa.

Netflix tiene planes para establecer El Eternauta como una saga que abarque múltiples capítulos y temporadas, adaptando progresivamente los distintos arcos argumentales de la obra original. En esta ocasión, la nueva temporada se centrará en la resistencia organizada, un elemento conceptual fundamental de la obra de Oesterheld.

Los productores han resaltado que la nueva entrega no solo se enfocará en los personajes conocidos, sino que también introducirá nuevos personajes y escenarios más amplios, con el fin de enriquecer la trama. El equipo creativo está comprometido a mantener el espíritu de la historieta original, utilizando efectos visuales de última generación y una construcción dramática que conecte con las audiencias actuales.

A pesar de que Netflix aún no ha confirmado una fecha oficial de estreno para El Eternauta 2, fuentes de la producción sugieren que podría estar disponible en la plataforma entre mediados y fines de 2027. Este cronograma dependerá de los tiempos de postproducción, ya que la serie requiere un intenso trabajo de efectos visuales y diseño sonoro para recrear el universo apocalíptico de la historia.

Además, no se descarta la posibilidad de que esta nueva producción genere spin-offs o contenidos adicionales que amplíen aún más el universo narrativo de El Eternauta, ofreciendo a los fans una experiencia más rica y variada.