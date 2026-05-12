La Policía de Tucumán detiene a dos mujeres y incauta 48 kilos de marihuana

La Policía de Tucumán ha incautado 48 kilos de marihuana y detenido a dos mujeres en el marco del Operativo Lapacho 2026, impulsando así la lucha contra el narcotráfico en la región.

Hoy 01:22

En el contexto del Operativo Lapacho 2026, la Policía de Tucumán ha realizado un procedimiento significativo contra el narcotráfico, resultando en la incautación de más de 48 kilos de marihuana y la detención de dos mujeres implicadas en la operación.

Este operativo fue ejecutado por el personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, situado sobre la Ruta Nacional 34, siguiendo las directrices del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.

La investigación se inició el 7 de mayo cuando la policía descubrió sustancias estupefacientes ocultas en cinco encomiendas transportadas por la empresa Via Cargo. Los paquetes provenían de Orán, Salta y estaban destinados a Tucumán.

Tras una inspección exhaustiva, los agentes hallaron 46 envoltorios rectangulares que contenían marihuana compactada, alcanzando un peso total de 48 kilos con 264 gramos.

Con base en este hallazgo, y bajo la supervisión de la jueza federal Fabiola Padín, se optó por avanzar en una investigación con la modalidad de entrega vigilada. Esta colaboración incluyó a la Policía Federal Argentina y al personal de la DIDROP, con el fin de identificar a los implicados en esta actividad ilícita.

Como resultado de las investigaciones, se logró la detención del destinatario y el remitente de las encomiendas, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737. La fuerza policial resaltó que la investigación sigue bajo la supervisión de la Justicia Federal, destacando los avances en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

El comisario general Jorge Nacusse, titular de la DIGEDROP, explicó: “Hoy estamos culminando con éxito una investigación que comenzó el jueves pasado, cuando interceptamos un vehículo de transporte de encomiendas”. En este sentido, también mencionó que se encontró dinero, celulares y anotaciones que serán de gran utilidad para la causa.