Denuncian atención médica inadecuada en hospital de Chaco que llevó a una amputación

Un joven de 26 años, oriundo de Quitilipi, se encuentra en estado crítico tras una intervención médica inadecuada en un hospital de Chaco.

Hoy 03:34

Un joven de 26 años, originario de Quitilipi, permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 4 de Junio en Presidencia Roque Sáenz Peña. Su situación se complicó tras ser atendido en el Hospital de Quitilipi por una falsa médica, identificada como Lidia Mabel Ojeda, quien no le proporcionó los cuidados necesarios.

El joven, identificado como Franco Ariel Escobar, sufrió una herida en la pierna debido a un accidente con un trozo de hierro. A pesar de acudir a la guardia, la médica no autorizada lo envió a casa sin las medicaciones adecuadas, lo que derivó en una grave infección que lo llevó a ser trasladado al Hospital de Sáenz Peña.

Según el abogado Daniel Acosta, quien representa a la familia, “la familia de un reciente cliente se sumó a este pedido de justicia” tras constatar la situación del joven. La atención inadecuada resultó en que la infección se propagara, llevando a los médicos a amputar la pierna de Escobar para salvar su vida.

“Le arruinaron la vida”, afirmó Acosta, señalando que el joven presenta un estado de salud extremadamente delicado y que requiere transfusiones de sangre de un grupo poco común. “En el Hospital 4 de Junio, le avisaron a los familiares que no saben si el paciente va a salir de esta”, agregó el abogado.

La situación del joven es crítica; en el hospital le realizaron una traqueotomía debido a su incapacidad para ingerir alimentos. Su familia describe un panorama desgarrador, ya que el joven no puede mover sus extremidades y permanece en un estado de semiinconsciencia, aunque se cree que puede escuchar a quienes le hablan.

Acosta también reveló que en su estudio jurídico han recibido denuncias de otras familias, incluyendo tres casos fatales. La madre y hermanas de Escobar están viviendo momentos de angustia, ya que el joven ha estado internado desde el 3 de abril y la médica no autorizada dejó de atender poco después.

El abogado anticipó que, en relación a los casos de fallecimientos, se llevarán a cabo autopsias para esclarecer la situación, ya que “en menos de un mes a la falsa médica se le murieron por lo menos tres pacientes, más el caso de este joven que le amputaron la pierna”.