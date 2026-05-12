En vivo: Argentinos Juniors y Huracán definen un lugar en semifinales en La Paternal

El Bicho quiere hacerse fuerte en el Diego Armando Maradona y el Globo llega entonado tras eliminar a Boca en una serie épica. El duelo será este martes desde las 21.30 por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el estadio Estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Belgrano y Unión.
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