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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAY 2026 | 19º
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En vivo: Argentinos Juniors y Huracán definen un lugar en semifinales en La Paternal

El Bicho quiere hacerse fuerte en el Diego Armando Maradona y el Globo llega entonado tras eliminar a Boca en una serie épica. El duelo será este martes desde las 21.30 por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 20:20

Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el estadio Estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Belgrano y Unión.

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