Una banda atacó a balazos a policías que custodiaban un campo en disputa por dos grupos empresarios

Estaban por una orden judicial ante un litigio por la titularidad de la propiedad ubicada en el departamento Juan Felipe Ibarra. Los atacantes llegaron en una 4x4 y abrieron fuego contra los uniformados, que se tiraron al suelo. Hay cierre de rutas y un amplio despliegue policial para dar con los sujetos.

Hoy 06:53

Un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas, con una cosecha de soja próxima a ser levantada, fue escenario de un grave episodio de violencia durante el fin de semana, cuando desconocidos dispararon contra efectivos policiales que cumplían funciones de custodia en el lugar.

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El hecho ocurrió en un predio ubicado en el paraje La Pradera 25, en el departamento Juan Felipe Ibarra, en el límite con General Taboada, a unos 40 kilómetros de Añatuya y 220 de la ciudad Capital. En ese lugar se desarrolla un conflicto judicial entre dos grupos empresarios que disputan la propiedad del terreno en el fuero civil, con intervención de la Fiscalía de Añatuya.

Ante la falta de acuerdo entre las partes, la Justicia dispuso el desalojo de ambos sectores y ordenó la presencia de una consigna policial para resguardar el predio. En ese contexto, dos personas de apellido González Díaz fueron demoradas.

Durante el fin de semana, mientras los efectivos realizaban tareas de vigilancia en el ingreso al campo, una camioneta Ford Ranger llegó al lugar. Desde el vehículo, al menos dos personas efectuaron disparos con un arma de fuego contra los uniformados. Según se informó, los proyectiles impactaron en una vivienda y en una garita, sin que se reportaran heridos. Tras el ataque, el vehículo se retiró del lugar.

En un primer momento, la causa fue informada a la Fiscalía de Añatuya, pero posteriormente la investigación quedó a cargo del fiscal de la Capital, Nicolás Heredia. El funcionario trabajaba junto a personal policial y peritos en la recolección de pruebas.

Entre las primeras medidas, se logró identificar la patente del vehículo involucrado y se secuestraron proyectiles en el lugar, los cuales serán sometidos a peritajes por parte de la División Criminalística.

La investigación se orienta hacia las personas vinculadas al conflicto por la propiedad del campo, especialmente considerando el valor económico de la cosecha en disputa y la proximidad de su recolección. Según estimaciones, una tonelada de soja tiene un valor cercano a los $450.000, con un rendimiento de entre 3 y 4 toneladas por hectárea.

En paralelo, no se descarta la hipótesis de que el ataque haya sido ejecutado por terceros contratados. En ese sentido, la policía analiza la posible participación de un grupo armado que podría permanecer en la zona. Se prevén allanamientos y operativos en las próximas horas, en coordinación entre las distintas jurisdicciones.

En cuanto al conflicto judicial, fuentes vinculadas al caso indicaron que, ante la falta de definición sobre la titularidad del predio, las partes podrían solicitar medidas cautelares para autorizar la cosecha. Otra alternativa en análisis es que la Justicia disponga el levantamiento de la producción y su resguardo hasta que se resuelva el litigio.

En ese caso, la cosecha podría quedar bajo la figura de un depositario judicial, designado para custodiar y administrar los bienes hasta que exista una resolución definitiva sobre la propiedad del campo.