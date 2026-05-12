Gaviota sorprende al robar un filete de 86 euros en un restaurante

Una gaviota robó un filete de 86 euros en un restaurante de Cannes, sorprendiendo a los comensales.

Hoy 07:01

En un exclusivo restaurante frente a la Riviera francesa, una gaviota llevó a cabo un acto inesperado al robar un filete valorado en 86 euros. Este sorprendente incidente ocurrió en la terraza del famoso restaurante La Guérite, ubicado en la isla de Sainte-Marguerite, cerca de Cannes.

De acuerdo a los testigos presenciales, el ave se lanzó sobre la mesa de dos comensales, tomando el filete con su pico antes de elevarse rápidamente en vuelo. La rapidez del suceso dejó a los comensales atónitos.

El momento fue capturado en video y viralizado en diversas plataformas de redes sociales, generando una oleada de reacciones que oscilaron entre la sorpresa y el humor, especialmente por el valor del plato robado.

Las gaviotas son conocidas por su inteligencia y su comportamiento oportunista, especialmente en zonas costeras donde interactúan con humanos. Este tipo de ave es común en terrazas de restaurantes y lugares turísticos, donde esperan pacientemente el momento idóneo para lanzarse sobre la comida.

Este tipo de incidentes no es un hecho aislado. En múltiples regiones costeras de Europa, las gaviotas han adaptado su comportamiento, volviéndose más audaces en su búsqueda de alimento, lo que ha llevado a un aumento en tales situaciones.

El comportamiento de estos animales resalta la adaptación de la fauna a entornos urbanos, donde han aprendido a coexistir con los humanos, creando interacciones inusuales y, a menudo, divertidas.