Primer vistazo a “Liminal”, la ambiciosa apuesta de ciencia ficción con Vanessa Kirby

Las primeras imágenes del rodaje en Nueva York anticipan un thriller oscuro y psicológico protagonizado por Vanessa Kirby y Yahya Abdul-Mateen II, basado en un cómic de J. Michael Straczynski.

Hoy 07:46

La película “Liminal”, nueva producción de ciencia ficción de Apple TV+, ya comenzó su rodaje en Nueva York y las primeras imágenes filtradas del set generaron gran expectativa. El proyecto, protagonizado por Vanessa Kirby y Yahya Abdul-Mateen II, apunta a convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma.

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Las fotos y videos que circulan en redes muestran a los actores inmersos en escenas de acción con un tono marcadamente más oscuro y realista que el de los clásicos blockbusters futuristas. Lejos de las típicas estéticas cargadas de efectos visuales, la película parece inclinarse por una narrativa más tensa, cercana a propuestas como Children of Men o Minority Report.

La historia está basada en el cómic “Telepaths”, creado por J. Michael Straczynski, junto a Steve Epting y Brian Reber. La trama parte de una premisa potente: una alteración electromagnética provoca que una décima parte de la población mundial desarrolle habilidades telepáticas de forma repentina. El resultado es un colapso social inmediato, con secretos expuestos, gobiernos en crisis y un clima generalizado de paranoia.

En este contexto, los telépatas no son vistos como héroes, sino como una amenaza. La persecución, el miedo y el intento de control por parte del poder político se convierten en ejes centrales del relato. En medio del caos, emerge la figura de un prisionero injustamente condenado que se transforma en símbolo de resistencia.

El film estará dirigido por Louis Leterrier, conocido por su trabajo en Fast X y The Incredible Hulk, mientras que el guion corre por cuenta de Justin Rhodes, uno de los escritores de Terminator: Dark Fate.

Para Vanessa Kirby, el proyecto representa otro paso firme dentro del género, tras su participación en sagas como Mission: Impossible y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, además de su futuro rol como Sue Storm en el universo Marvel. Por su parte, Yahya Abdul-Mateen II continúa consolidando su carrera tras destacarse en producciones como Watchmen y Aquaman.

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, todo indica que “Liminal” llegará a Apple TV+ el próximo año. Con un concepto fuerte, un elenco sólido y una estética más cercana a la ciencia ficción social que al espectáculo puro, la película podría convertirse en el inicio de una nueva franquicia para la plataforma.