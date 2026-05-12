Clima en La Banda: un martes soleado con temperaturas en ascenso

Hoy, La Banda, Santiago del Estero, se presenta con un clima soleado y temperaturas agradables. Los bandeños podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:11

En este Martes 12 de mayo de 2026, los bandeños se despiertan con un clima soleado y fresco, con una temperatura actual de 4.4 °C y una sensación térmica que apenas alcanza los 1.5 °C. La alta humedad del 93% y un viento leve de 11.9 km/h del norte contribuyen a que la mañana sea un tanto fresca.

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A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23.4 °C, lo que promete un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Los bandeños pueden prepararse para un día en el que el sol brillará en todo su esplendor.

El pronóstico para mañana, miércoles 13 de mayo, indica que las condiciones seguirán siendo soleadas, con una mínima de 9.9 °C y una máxima de 23.2 °C. Esto sugiere que los bandeños podrán disfrutar de otro día de buen tiempo, ideal para salir y compartir con amigos y familiares.

El jueves 14 de mayo también promete ser un día soleado, con mínimas de 10.5 °C y máximas que podrían llegar a 23.7 °C. La continuidad de este clima favorable es una excelente noticia para los amantes del sol y el aire libre.

En resumen, hoy La Banda presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 8.6 °C y los 23.4 °C, ideal para disfrutar del buen clima que caracteriza a esta región. Los bandeños deben aprovechar esta semana de temperaturas agradables y cielos despejados.