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Granados subrayó el mensaje del gobierno al recortar $78 mil millones el mismo día de la marcha universitaria

El especialista lo analizó durante su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:23
Javier Milei y Luis Caputo.

El periodista económico Osvaldo Granados analizó el escenario actual y sostuvo que la Argentina atraviesa “dos puntas totalmente diferentes”, al contrastar algunos indicadores macroeconómicos con medidas recientes del Gobierno, como el recorte de $78 mil millones en el área educativa, anunciado el mismo día de la marcha universitaria.

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“Si empezamos a hablar de economía, es casi para psicoanálisis, hay dos aspectos totalmente diferentes. Tenemos que ver que bajó el Riesgo País, la inflación en CABA bajó y hay que ver las inversiones. Y por otro lado está la marcha para el financiamiento universitario, para que cumplan con la ley y Pettovello salta a decir que está derogada de hecho”, expresó.

En ese sentido, Granados puso en duda la existencia de una negociación entre el Gobierno y el sector universitario. “¿Están negociando? No, porque ayer mismo dicen que se cortaron 78 mil millones para Educación y además limitan el acceso a ciertos medicamentos caros. Y es porque Caputo ordenó a ciertos ministros que recortaran los gastos porque quería llegar al superávit fiscal. Hay dos puntas totalmente diferentes”, remarcó.

El analista también se refirió al impacto de los aumentos en el transporte y la incertidumbre en torno al precio de los combustibles. “Subió el colectivo, el subte y el tren. Con la nafta no sabemos qué pasa porque tiene que resolverlo YPF, que congeló 45 días pero está 15% abajo del precio del petróleo real y la guerra no solamente no terminó sino que puede ser mucho peor. Estamos en una nebulosa”, describió.

Asimismo, señaló un cambio en los hábitos de consumo vinculado a los costos de movilidad. “En todo el país hay récord de ventas de motos, porque trasladarse de un lado a otro sale caro. En Buenos Aires, si se toma un colectivo y un tren ida y vuelta todos los días y lo multiplicamos por 20 días, es el equivalente a la cuota de la moto”, explicó.

Finalmente, Granados advirtió sobre la complejidad del panorama a corto plazo. “No es fácil lo que viene, todo es complicado. Podemos hablar de minería y petróleo. En el día a día mejor no hablemos: hay una marcha y automáticamente te avisan que recortan 78 mil millones”, concluyó.

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