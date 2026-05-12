Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos médicos de Ipensa y un facultativo cercano al Diez

El cardiólogo Oscar Alberto Franco, el clínico Marcos Manuel Correa y el médico Mario Schiter darán testimonio este martes en la novena audiencia. También podría volver a declarar Leopoldo Luque para refutar dichos de los peritos.

Hoy 08:39

Dos médicos de la Clínica Ipensa y un facultativo cercano a Diego Armando Maradona declararán este martes en la novena audiencia del juicio por la muerte del astro argentino.

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Fuentes del caso informaron que los profesionales citados son el cardiólogo Oscar Alberto Franco, el clínico Marcos Manuel Correa y el médico Mario Schiter, quien conoció al exjugador en 1999 en el sanatorio Fleni.

En su anterior testimonio ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, luego destituida por el documental Justicia Divina, Schiter recordó el vínculo que mantuvo con Maradona y señaló que “no era infrecuente” que el paciente acudiera a realizarse chequeos neurológicos.

También relató que en enero del 2000 tomó conocimiento del consumo problemático de Diego, situación que derivó en su internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. En ese contexto, calificó al exfutbolista como un paciente “sumamente crítico y complicado”.

Según declaró, cuando Maradona fue operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos, propuso que luego fuera trasladado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, finalmente fue derivado a una vivienda en Tigre para continuar con una internación domiciliaria.

Schiter sostuvo que una internación domiciliaria implica “llevar el hospital a la casa” y consideró que, para un cuadro como el de Maradona, debían garantizarse controles médicos permanentes, enfermería durante las 24 horas, seguimiento cardiológico y un abordaje multidisciplinario.

Además, indicó que habría solicitado análisis de sangre, un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva.

El 25 de noviembre de 2020, el profesional se enteró de la muerte de Maradona por un llamado de Claudia Villafañe, quien le pidió que participara como veedor en la autopsia. En ese procedimiento, señaló que el cuerpo presentaba pulmones edematizados y congestionados, compatibles con una insuficiencia cardíaca, además de un corazón agrandado y paredes dilatadas.

En la audiencia también podría volver a comparecer el neurocirujano Leopoldo Luque, exmédico personal de Maradona, quien pidió la palabra para refutar dichos de los peritos. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón le respondieron que podrá hacerlo “en el momento oportuno”.

Además de Luque, están acusados por la muerte de Maradona la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.