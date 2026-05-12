Tras un allanamiento, detuvieron a un hombre acusado de abusar de su pareja y de la hija de ella

El acusado fue detenido durante un operativo en Alejandro Korn. Tenía pedido de captura desde hacía varios años por una causa de abuso y violencia familiar.

Hoy 08:38

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de permanecer prófugo durante varios años, acusado de haber abusado sexualmente de su pareja y de la hija de ella, una nena de 10 años en la localidad bonaerense de Temperley.

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La detención se llevó adelante por efectivos de la DDI de Lomas de Zamora. El sospechoso, un hombre de 37 años, fue encontrado en un domicilio de Alejandro Korn en medio de un allanamiento.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales al medio local Diario Conurbano, la investigación, que tramita bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora, detalla al menos dos hechos de extrema gravedad ocurridos en una casa de la calle Las Casuarinas.

Los abusos, especificaron, habrían ocurrido entre los años 2016 y 2017. En la denuncia se acusó al sospechoso de atacar en reiteradas oportunidades de la nena, que en aquel entonces tenía entre 10 y 11 años, y que es hija de quien era su pareja.

Según se señala en la acusación, para cometer los ataques, el hombre se habría aprovechado de la situación de convivencia y de la vulnerabilidad de la menor. También se le imputa haber abusado sexualmente de su pareja, en la misma vivienda de Temperley.