Denunciaron a una preceptora por “patinarse” 50 mil dólares de un viaje de egresados

Más de 35 familias de una escuela de la ciudad bonaerense de Bragado denunciaron que la mujer habría usado el dinero reunido para un viaje educativo. La causa quedó en manos de la Justicia de Mercedes y fue encuadrada como presunta estafa agravada.

Hoy 09:13

Una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, provincia de Buenos Aires, fue denunciada por presuntamente quedarse con el dinero destinado a un viaje de egresados que alumnos de sexto año debían realizar a El Bolsón.

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La causa, que ya es investigada por la Justicia de Mercedes, apunta contra una mujer identificada como S.S.F., quien estaba a cargo de recaudar y administrar los fondos reunidos por las familias. El monto faltante rondaría los 50 mil dólares.

Según la denuncia, los estudiantes pertenecen a la Promo 2025 y venían organizando el viaje desde hacía más de un año, mediante cuotas, rifas, ventas de comida y distintas actividades de recaudación.

Al igual que promociones anteriores, la salida no se realizaba a través de una empresa turística, sino bajo una modalidad educativa coordinada desde la propia institución, con participación de docentes, padres y alumnos.

El viaje estaba previsto inicialmente entre octubre y noviembre del año pasado, pero nunca se concretó. En un primer momento, las familias fueron informadas de una supuesta reprogramación del vuelo por parte de la aerolínea.

Luego del receso de verano, se les comunicó que la salida sería en abril. Sin embargo, las sucesivas demoras y la falta de confirmaciones concretas comenzaron a despertar sospechas entre los padres.

La situación se agravó cuando la preceptora señalada dejó de responder mensajes y desapareció del contacto con las familias.

Ante la falta de respuestas, alumnos y padres se acercaron hasta su domicilio para exigir explicaciones. Según indicaron los denunciantes, allí la mujer habría reconocido que había usado el dinero reunido para el viaje.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente qué destino tuvieron los fondos ni en qué habrían sido utilizados.

La denuncia penal fue presentada por 38 particulares damnificados y quedó radicada en el Departamento Judicial de Mercedes, ya que Bragado pertenece a esa jurisdicción.

El abogado penalista Federico Etchehun, quien representa a las familias afectadas, sostuvo que el caso fue encuadrado preliminarmente como una presunta estafa agravada.

En la presentación judicial se incorporaron transferencias bancarias realizadas por los padres, conversaciones de WhatsApp, fotos de actividades de recaudación y testimonios de alumnos y familiares.

Mientras avanza la investigación, las familias buscan recuperar parte del dinero perdido y encontrar una alternativa para que los chicos puedan concretar finalmente el viaje educativo.