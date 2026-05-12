"No hay alternativa": Irán lanzó un nuevo ultimátum a Estados Unidos

El régimen le advierte a Donald Trump que si tarda en aceptar su propuesta, peor será para Estados Unidos. Crece la tensión mundial.

Hoy 08:40

El jefe negociador de Irán lanzó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

Estrecho de Ormuz

Irán amplió su definición del estrecho de Ormuz hasta convertirlo en una “vasta zona operativa” mucho más extensa que antes de la guerra, según un alto mando de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El estrecho ya no se considera un tramo angosto que rodea un puñado de islas, sino que su alcance y su importancia militar se ampliaron considerablemente, dijo Mohammad Akbarzadeh, subdirector político de la Armada del CGRI, según informó la agencia de noticias estatal Fars.