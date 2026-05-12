Denuncian que una ciudadana cubana habría ejercido como médica sin título en Santiago del Estero

Un informe periodístico señala que la mujer habría trabajado en centros de salud de Santiago del Estero y Chaco sin contar con habilitación profesional. En Monte Quemado existe una investigación judicial iniciada hace dos años.

Hoy 06:58

Un informe periodístico del medio chaqueño Prensa Norte señala que una ciudadana cubana habría ejercido como médica sin contar con título habilitante en localidades del interior de Santiago del Estero y en la provincia del Chaco. El caso también estaría bajo investigación judicial en territorio santiagueño desde hace aproximadamente dos años.

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Según la publicación, se trata de una mujer identificada como Y.N.R., quien habría trabajado en distintos centros de salud, incluyendo el Hospital de Taco Pozo, durante una gestión anterior del gobierno chaqueño.

De acuerdo con el informe, la mujer se habría desempeñado en establecimientos sanitarios de Monte Quemado (departamento Copo), Añatuya (General Taboada) y Quimilí (Moreno), además de su paso por el sistema de salud del Chaco.

La denuncia indica que la acusada atendía pacientes, firmaba documentación médica y se presentaba como profesional de la salud, pese a que no contaría con la titulación requerida para ejercer la medicina.

El caso habría tomado relevancia a partir de una investigación iniciada en Santiago del Estero, donde se detectaron presuntas irregularidades vinculadas a su actividad profesional.

Investigación en Monte Quemado

En paralelo, trascendió que hace dos años un médico presentó una denuncia ante la Justicia de Monte Quemado, en el departamento Copo, lo que dio origen a un proceso judicial.

La causa habría incluido pedidos de informes y recolección de documentación relacionada con la actividad de la mujer en la provincia. Según fuentes vinculadas al caso, también se tomaron testimonios a autoridades sanitarias y administrativas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el resultado de la investigación ni si se logró determinar la existencia o inexistencia de un título habilitante. El expediente se mantiene bajo reserva.