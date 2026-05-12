Conmoción en Entre Ríos: hallaron un feto de seis meses en un contenedor de basura

Una jubilada descubrió los restos mientras reciclaba residuos. La Policía y la Justicia investigan el caso mediante cámaras de seguridad de la zona.

Hoy 09:08

Una escena inesperada sorprendió este lunes a los vecinos del barrio Cantera 25 de Concepción del Uruguay. Allí, una mujer de 70 años encontró un feto de aproximadamente seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura.

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La vecina, que solo pretendía tirar sus residuos en la esquina de las calles Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, se topó con el macabro hallazgo y dio aviso a la policía.

Más tarde, el comisario Javier Leiva confirmó que personal policial y una médica de turno trabajaron en el lugar y pudieron constatar la denuncia.

El feto fue trasladado a la morgue del hospital local para que se realicen las pericias correspondientes.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó una investigación urgente para determinar cómo y quién dejó el cuerpo en el contenedor. Según explicó Leiva, no hay establecimientos cercanos que puedan estar relacionados con el hecho, por lo que la principal hipótesis apunta a que alguien lo descartó en la calle.

En diálogo con El Once, Leiva explicó que ya se inició un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para intentar identificar a la persona que dejó el feto en el contenedor.

“No se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por eso se analizarán registros de varias horas, incluyendo la noche anterior y el fin de semana”, detalló el comisario.

Por otra parte, las autoridades informaron que no hay registros recientes de mujeres atendidas por cuadros compatibles en centros de salud.

“No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto”, agregó el funcionario policial.

La fiscalía a cargo ordenó que el médico forense intervenga en las próximas horas para avanzar con los estudios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.