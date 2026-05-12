Añatuya se despide del frío: clima soleado para hoy Martes 12 de mayo de 2026

Añatuya, Santiago del Estero, disfruta de un día soleado con temperaturas frescas. El pronóstico anticipa un clima agradable para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, la comunidad añatuyense puede disfrutar de un día con clima soleado y agradable. La temperatura actual es de 7.8 °C, aunque la sensación térmica es más baja, alcanzando los 5.6 °C.

Con una humedad del 66% y vientos del norte a 13 km/h, el día se presenta ideal para actividades al aire libre. La calidez del sol y la brisa suave aportan un toque de frescura a la mañana.

El pronóstico para hoy, Martes 12 de mayo de 2026, indica que la temperatura mínima será de 7.7 °C y la máxima alcanzará los 22 °C. Esto sugiere que los añatuyenses disfrutarán de un ambiente cálido durante la tarde.

Para mañana, Miércoles 13 de mayo, se espera que el clima siga siendo soleado con una mínima de 9 °C y una máxima de 21.8 °C. Las condiciones climáticas continúan favoreciendo un ambiente cálido y seco.

Finalmente, el Jueves 14 de mayo de 2026 también se presentará con sol radiante, con mínimas de 10.4 °C y máximas de 22.8 °C. Un clima ideal para que los añatuyenses aprovechen al máximo el aire libre.