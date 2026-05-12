Erin Moriarty anticipa el final de The Boys: "El público va a quedar muy satisfecho"

La actriz que interpreta a Starlight adelantó detalles del último episodio y destacó la carga emocional del cierre de la serie.

Hoy 08:05

La quinta temporada de The Boys se acerca a su desenlace y todo indica que será un final determinante para la historia. En esta etapa final, el relato muestra a Estados Unidos bajo el control total de Homelander, mientras la resistencia encabezada por Starlight lucha por mantenerse en pie frente a un régimen cada vez más autoritario.

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Con el destino de los personajes en juego, el cierre promete combinar tensión, emoción y definiciones clave para el futuro de la serie.

En ese contexto, Erin Moriarty, quien interpreta a Starlight, se mostró entusiasmada con el episodio final. En declaraciones a The Hollywood Reporter, aseguró: “Es un episodio muy fuerte. No es abiertamente cínico. Cuando leí el guion, fue mi favorito de la temporada, como debería ser. Creo que el público va a quedar muy satisfecho con el final”.

Erin Moriarty

La actriz también reconoció que no suele hacer este tipo de afirmaciones, pero en este caso confía plenamente en el resultado: “Nunca me gusta hacer predicciones tan firmes, pero lo digo porque realmente tengo mucha confianza en este episodio”.

Durante esta temporada, Homelander —interpretado por Antony Starr— llevó su poder al extremo, incluso en la búsqueda de una versión mejorada del suero que podría hacerlo inmortal. En paralelo, la resistencia enfrenta una persecución constante, donde incluso expresar apoyo en redes sociales puede tener consecuencias graves.

Por su parte, el creador de la serie, Eric Kripke, se mostró más cauto respecto al cierre. El productor reconoció la presión que implica ponerle punto final a una historia de este nivel: “Es muy difícil hacer un final. Los fans van a juzgar la serie según cómo se sientan con el último episodio. Si no funciona, pueden pensar que la serie no era tan buena como creían”.

Erin Moriarty como Starlight.

Kripke también adelantó que el desenlace no estará centrado en grandes batallas tradicionales, sino en conflictos más personales y narrativos, priorizando el impacto emocional por sobre el espectáculo.

Con el plan de Homelander en marcha y la resistencia al límite, la incógnita es si lograrán detenerlo. La respuesta llegará el 20 de mayo de 2026, cuando se estrene el episodio final que no solo cerrará la historia, sino que también definirá el legado de “The Boys”