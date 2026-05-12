Un trabajador de Santiago Rugby tomó ácido por error y fue internado de urgencia

El hombre, de 37 años, confundió una botella sin etiqueta con agua y terminó ingiriendo el peligroso químico. Fue asistido por personal del Sease y trasladado al Hospital Regional.

Hoy 08:15

Un trabajador de limpieza de Santiago Rugby Club, identificado como de apellido Barrionuevo, de 37 años, sufrió un grave accidente durante la tarde de ayer luego de ingerir accidentalmente ácido al confundirlo con agua.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando efectivos de la Prevención Norte fueron alertados sobre lo sucedido y se dirigieron al lugar.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a una mujer, quien relató que el trabajador quiso beber agua y tomó una botella que no tenía etiqueta, sin advertir que en su interior había un peligroso químico.

Según explicó, Barrionuevo llegó a ingerir el contenido y de inmediato se dio cuenta de lo ocurrido.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó una ambulancia del Sease 107 que trasladó al hombre de urgencia al Hospital Regional, donde recibió asistencia médica.