Hayden Panettiere denunció una traumática experiencia que vivió a los 18 años

La actriz relató el estremecedor episodio en su nuevo libro y aseguró que logró escapar de la situación pese al miedo y la falta de apoyo en ese momento.
Hayden Panettiere compartió una de las experiencias más perturbadoras de su vida durante su participación en el podcast “On Purpose With Jay Shetty”, en el marco de la promoción de su libro “This Is Me: A Reckoning”. La actriz recordó que, cuando tenía apenas 18 años, fue conducida por una persona de su confianza a una habitación donde le indicaron que se acostara en una cama junto a un actor famoso que se encontraba desnudo.
“Aunque sentía que podía tomar decisiones saludables y seguras a esa edad, no era plenamente consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor”, explicó. Según relató, la situación ocurrió en un barco, donde hasta ese momento todo parecía normal: “La estaba pasando bien, no había señales de que algo así fuera a suceder. Me tomó completamente por sorpresa”.
Panettiere contó que fue guiada por alguien a quien consideraba una protectora. “Me llevó a una habitación pequeña y literalmente me puso en la cama junto a este hombre sin ropa, alguien muy famoso, para quien esto era algo habitual”, recordó.
La actriz aseguró que reaccionó de inmediato: “Esperé a que se fuera y salió ese instinto en mí, ese fuego. Pensé: ‘Esto no está pasando’”. Sin embargo, la situación era angustiante: “No tenía dónde esconderme. Salí corriendo y me escondí donde pude dentro del barco. No había forma de escapar. Y entendí que nadie iba a empatizar conmigo, que para ellos esto no era algo nuevo”.
Panettiere inició su carrera como actriz infantil en series como “One Life to Live” y “Guiding Light”, y más tarde ganó popularidad con papeles en cine y televisión, incluyendo “Heroes”, donde interpretó a Claire Bennet, y “Nashville”, donde dio vida a Juliette Barnes. También participó en películas como “Remember the Titans”, “Ice Princess” y “Scream 4”, retomando su personaje en “Scream VI”.
En las últimas semanas, la actriz ha estado en el centro de la escena mediática por el lanzamiento de su libro, en el que aborda distintos momentos de su vida personal y profesional. Además, recientemente hizo pública su bisexualidad en una entrevista previa.
“Siempre tuve miedo de no ser perfecta, de lo que pensaría mi equipo o el público”, confesó. “Nunca parecía ser el momento adecuado. Es triste haber esperado hasta los 36 años para compartir esta parte de mí, pero mejor tarde que nunca”, concluyó.