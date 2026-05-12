"La universidad necesita el acompañamiento de la sociedad para que se cumpla la ley de financiamiento"

El rector de la UNSE Marcelino Ledesma advirtió durante un contacto con Radio Panorama reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento para sostener la educación pública en la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Hoy 07:54

En la antesala de la 4° Marcha Federal Universitaria, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, pidió el acompañamiento de la sociedad para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.

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En diálogo con Radio Panorama, Ledesma remarcó la importancia del respaldo social en este contexto: “La comunidad universitaria tiene la necesidad de buscar el acompañamiento de la sociedad para que se cumpla la ley de financiamiento universitario, para que la comunidad universitaria pueda desarrollar sus actividades con normalidad y dar respuesta a la necesidad de democratizar el conocimiento y dar una formación de calidad”.

El rector subrayó que el reclamo no apunta a un aumento presupuestario, sino a una actualización acorde a la situación económica actual. “Ni siquiera se pide el incremento, sino la actualización del presupuesto. Hay dos cuestiones básicas: las becas estudiantiles han quedado en valores históricos y, por otro lado, los salarios dignos, para que los trabajadores docentes y no docentes tengan un salario acorde al desarrollo de las actividades”, sostuvo.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en todo el país en defensa de la educación pública y en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En Santiago del Estero, la convocatoria tendrá como punto de partida la sede central de la UNSE, ubicada en avenida Belgrano (S) 1912.

La concentración está prevista para las 9.30, mientras que la marcha comenzará a las 10, con destino final en la plaza Libertad. La actividad fue anunciada en conferencia de prensa por autoridades universitarias, junto a representantes de los gremios ADUNSE y APUNSE, además de integrantes de la Asamblea Universitaria Permanente.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la movilización, que se replicará de manera simultánea en distintos puntos del país, en una nueva jornada de visibilización del conflicto universitario.