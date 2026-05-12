Madonna regresa al Hot 100 con un fuerte debut junto a Sabrina Carpenter

La Reina del Pop suma un nuevo hito en su carrera con “Bring Your Love”, que debuta como el ingreso más alto de la semana y anticipa su próximo álbum.

Hoy 07:28

Madonna amplía su legado en el Billboard Hot 100 con su nueva colaboración junto a Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”, que debuta en el puesto No. 74, convirtiéndose en el debut más alto de la semana en el chart del 16 de mayo.

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Lanzada el 30 de abril, la canción inició con 4,1 millones de reproducciones, 6,6 millones de impresiones en radio y 3.000 unidades vendidas en Estados Unidos durante su primera semana completa de seguimiento (del 1 al 7 de mayo), según datos de Luminate.

El tema tuvo su presentación en vivo el pasado 17 de abril en Coachella, durante el show de Carpenter. Además, junto a “I Feel So Free”, lanzada el 18 de abril, forma parte de los adelantos de “Confessions II”, el próximo álbum de Madonna que verá la luz el 3 de julio.

Con este nuevo ingreso, el repertorio de Madonna en el Hot 100 asciende a 59 canciones a lo largo de su carrera. Se trata de su primera aparición en el ranking desde “Popular”, junto a The Weeknd y Playboi Carti, que alcanzó el puesto No. 43 en junio de 2023. En total, la artista acumula 38 top 10, incluidos 12 números uno, desde su debut en la lista el 29 de octubre de 1983 con “Holiday”.

Entre las mujeres con más entradas en el Hot 100, Madonna se ubica en el décimo lugar histórico, detrás de figuras como Taylor Swift, Nicki Minaj, Beyoncé, Ariana Grande, Aretha Franklin, Cardi B, Rihanna, Miley Cyrus y SZA.

“Bring Your Love” también logra un fuerte impacto en otros rankings: debuta en el No. 1 del Dance Digital Song Sales, marcando el tercer liderazgo de Madonna y el primero de Carpenter; alcanza el No. 7 en Digital Song Sales y en Hot Dance/Pop Songs; además de posicionarse en el No. 24 en Adult Pop Airplay (mejor debut de Madonna en ese ranking) y en el No. 29 en Pop Airplay.

En paralelo, “I Feel So Free” escala del puesto 14 al No. 9 en Dance Mix/Show Airplay, convirtiéndose en el décimo top 10 de Madonna en ese chart y el primero desde 2009, cuando “Celebration” llegó al No. 4.

Este lanzamiento también marca un momento clave en su carrera: Madonna consigue su mejor debut en el Hot 100 desde “Give Me All Your Luvin’” (2012) y firma su primera entrada bajo Warner Records tras su regreso a la discográfica el año pasado.

Por su parte, Sabrina Carpenter, que celebró recientemente su cumpleaños el 11 de mayo, alcanza con este tema su entrada número 34 en el Hot 100, consolidando su crecimiento en la escena pop internacional.