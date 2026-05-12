El gobernador Elías Suárez resaltó la inversión en Educación, Salud y Seguridad

Este martes, el mandatario santiagueño fue entrevistado en Libertad de Opinión. Dijo que pese a la disminución en la coparticipación Santiago del Estero mantiene el equilibrio fiscal y la inversión en obras y programas sociales.

12/05/2026

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, analizó este martes el presente económico de Santiago del Estero y remarcó que, pese al complejo escenario nacional y la fuerte caída de los recursos coparticipables, la provincia mantiene el equilibrio fiscal, las obras públicas y las inversiones en áreas sensibles como educación, salud, seguridad y producción.

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Durante su participación en el programa “Libertad de Opinión”, Suárez sostuvo que “es un año difícil y complicado”, marcado por “la retracción en el mercado interno, la caída del consumo y la disminución de la coparticipación”. En ese contexto, recordó que al inicio de la gestión provincial ya se habían tomado medidas preventivas para sostener las cuentas públicas. “El equilibrio presupuestario es la base y Santiago del Estero tiene hace 20 años equilibrio presupuestario, obras y programas realizando y trabajando en salud, educación, acompañando a la producción”, expresó.

El mandatario señaló que, a pesar del impacto económico, el Gobierno provincial continúa ejecutando políticas públicas y obras estratégicas. “Con planes y proyectos potenciamos a la provincia. Ahora, obviamente, este año es muy difícil y complicado, e impacta la disminución de los recursos coparticipables”, indicó. En materia educativa destacó que actualmente se ejecutan 47 obras y anunció que el próximo lunes será inaugurado un nuevo edificio escolar en Villa Atamisqui para 600 alumnos.

Además, resaltó que la inversión no se limita a la infraestructura. “A lo largo de estos años no sólo pensamos en infraestructura educativa sino en equipamiento”, afirmó. En ese sentido, remarcó la creación de 250 cargos de base y horas cátedra, priorizando “al docente que reside en el lugar de la escuela oferente, dándole lugar al arraigo”. También anticipó concursos para cargos directivos previstos para junio y sostuvo que “tenemos que darle protagonismo a los docentes; tienen que ser la profundización del sistema educativo”.

En el área sanitaria, Suárez destacó la inauguración de hospitales en Pinto, Fernández y Campo Gallo, además de hospitales distritales en Colonia Simbolar y La Cañada. “Hoy el equipamiento y la tecnología en nuestros hospitales cuentan con equipos de última generación”, aseguró. También remarcó la incorporación de 140 camas durante el último año, alcanzando “más de 2100 camas en toda la provincia”, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de salud y fortalecer la prevención.

“El esfuerzo es optimizar los recursos, aunque hayan sido menores y haya caído sustancialmente la coparticipación”, señaló Suárez, quien además ponderó la participación de distintos sectores sociales en la toma de decisiones a través del Consejo Económico y Social y las agencias de territorio. “Las mejores decisiones son las que se toman junto a la sociedad”, enfatizó.

En seguridad, el funcionario indicó que durante el año pasado egresaron 527 agentes y 102 oficiales, elevando a unos 9.000 el número de efectivos en toda la provincia. “Eso significa presencia, capacitación y avance tecnológico”, explicó. Finalmente, también hizo referencia a las obras hídricas que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial. “Tratamos de llegar con agua a toda la provincia. Es difícil y complicado, pero el esfuerzo es grande”, expresó, al mencionar nuevas plantas potabilizadoras en La Banda, Loreto y Belgrano. “Es un año de trabajo y estamos cumpliendo”, añadió.

“Hace 20 años que Santiago del Estero sostiene el equilibrio presupuestario”



Elías Suárez remarcó además que la provincia no recibió aportes del Tesoro Nacional y sostuvo que, “si eso se considera una discriminación, nos toca”. No obstante, afirmó que “la verdadera columna vertebral” de la gestión provincial continúa siendo el equilibrio presupuestario, política que, según indicó, Santiago del Estero mantiene desde hace dos décadas.

En ese marco, destacó que ese orden fiscal permitió mejorar servicios esenciales vinculados a la educación, la salud, la seguridad y la producción, incorporando además nuevas tecnologías en distintas áreas. “Reclamaremos los derechos de la provincia, nunca vamos a renunciar a lo que legítimamente nos corresponde”, expresó.

Finalmente, consideró que el principal desafío del Gobierno es sostener la participación social en medio de un contexto económico complejo. “El verdadero desafío es llevar adelante la expresión de dar participación en estos contextos tan adversos”, concluyó.



