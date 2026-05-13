Incalificable: detienen a una madre por encubrir a su pareja que abusaba y filmaba a sus tres hijos

Según la investigación, la acusada hostigaba a las víctimas para que dieran otra versión durante la Cámara Gesell.

Hoy 07:11

Una compleja investigación del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía de la Provincia ha derivado en la detención de una mujer implicada en una causa de gravísimos abusos sexuales.

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Los hechos sucedieron en Weisburd, Moreno e involucran como principal acusado a la ex pareja de la ahora detenida, quien enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la convivencia.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Daniela Yslas —de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual— comenzó en enero de este año, cuando una adolescente, cansada de los vejámenes que sufrían ella y sus dos hermanos por parte de su padrastro, pidió ayuda a una tía, oriunda de Chaco.

Esa mujer enterada del calvario que vivían sus sobrinos —de 11, 12 y 16 años— no dudó y realizó la denuncia penal. En ese momento, tras una minuciosa investigación, la Justicia ordenó la detención del depravado.

Continuando con la investigación judicial, la causa tomó un giro determinante al identificarse que la madre de las víctimas no solo habría tenido conocimiento de las agresiones, sino que además habría participado activamente para garantizar la impunidad del agresor.

Según los informes de la investigación, el imputado abusaba de sus hijastros e incluso filmaba los ataques en el domicilio familiar. Las tareas de inteligencia revelaron que la mujer, lejos de proteger a sus hijos, hostigaba y amenazaba a los menores para evitar que relataran lo sucedido a terceros o a las autoridades, lo que derivó en su imputación por encubrimiento agravado.

Su accionar quedó aún más en evidencia cuando los adolescentes fueron trasladados al Centro Judicial para ser interrogados en Cámara Gesell. Allí —los tres— fueron coincidentes en decir que su madre los amenazaba para que dieran otra versión de los ultrajes.

Con todas las pruebas reunidas, la fiscal pidió la detención de la mujer por lo que una comisión policial se trasladó a Weisburd. Al momento de la irrupción policial, en el domicilio se encontraban tres menores solos. Inmediatamente quedaron bajo el resguardo de las autoridades ante la ausencia de su progenitora.

Ante esta situación, se dio aviso a la Fiscalía interviniente para coordinar las medidas de protección necesarias para los adolescentes involucrados. Tras no ser localizada en su residencia, el personal de Trata de Personas extendió las tareas de búsqueda hacia la ciudad Capital.

Finalmente, la mujer fue interceptada en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen, entre Alvear y Chacabuco —a pocos metros de la Fiscalía—donde se procedió a su correcta identificación.

La acusada se encontraba acompañada por su abogada defensora en el momento de ser abordada por los uniformados. Una vez que se le informó sobre el oficio judicial que ordenaba su captura, la mujer quedó detenida.

Actualmente, la ciudadana permanece detenida e incomunicada, habiendo sido trasladada a las dependencias del Departamento Trata de Personas para dar continuidad a las diligencias de rigor.

Protección de menores: todos a disposición de la Dinaf

Ante el panorama de desprotección de las víctimas, los uniformados se comunicaron de inmediato con la representante del Ministerio Público Fiscal y pusieron sobre aviso la situación.

Rápidamente la Dra. Yslas ordenó que se solicite colaboración al personal de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), para brindarles asistencia y contención a las víctimas a quienes además se les informó sobre la situación legal de su madre.

Así fue como los hijos de la detenida fueron puestos bajo resguardo. Mientras tanto, la vivienda familiar quedó bajo la custodia de la abuela paterna de los adolescentes quien podría también quedarse al cuidado de sus nietos próximamente.