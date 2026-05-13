El Gobierno calificó de “opositora” a la Marcha Federal Universitaria y negó falta de pagos

Desde La Libertad Avanza aseguraron que la Nación “cumplió con sus obligaciones” y defendieron el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Hoy 07:32

El Gobierno Nacional respondió a los reclamos de rectores, docentes y estudiantes que participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un comunicado, el oficialismo calificó la movilización como “opositora” y rechazó las acusaciones por falta de pago.

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El documento fue firmado por La Libertad Avanza (LLA), desde donde sostuvieron que algunos sectores buscan instalar la idea de que la gestión del presidente Javier Milei pretende “desfinanciar” o “cerrar” las universidades públicas.

“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”, señalaron.

Además, desde el oficialismo remarcaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades “creció y pasó a 4,8 billones de pesos”.

En otro tramo del comunicado, compararon la situación actual con la gestión del expresidente Alberto Fernández, al indicar que durante ese período los fondos se transferían “hasta con cuatro meses de atraso” y en un contexto de inflación anual del “211,4%”.

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno sostuvo que su ejecución quedó suspendida porque el Congreso no determinó las fuentes de financiamiento necesarias. Según indicaron, su aplicación implicaría un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Por último, el oficialismo ratificó el compromiso de sostener el equilibrio fiscal y advirtió que modificar el presupuesto implicaría avanzar con “más impuestos” o mayor “emisión monetaria”, lo que —según señalaron— derivaría en “más inflación y más pobreza”.