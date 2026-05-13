EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Jueves 14 de mayo: de 8:30 a 11:30 hs afectando a la zona del Camino de la Costa hasta Camino de San Esteban (dpto. Capital); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (Colonia H. Irigoyen y barrio Centenario) y a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini), Estación Atamisqui, La Noria, Lagunilla, Monte Grande, Monte Redondo, Puesto De Juanes, San Jerónimo, San Vicente y Totora Pampa (dpto. Atamisqui) y San Pedro (dpto. Capital) y de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Campo Contreras de la ciudad Capital.
Viernes 15 de mayo: de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital y a la parte noroeste de la ciudad de Termas de Rio Hondo; de 10:00 a 13:00 hs afectando a Colonia Argentina (dpto. Banda) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (zona norte).