Con “20/20”, Sarah Gadon asume su apuesta más ambiciosa en la pantalla grande

La actriz encabeza el elenco de la película, que finalizó su rodaje en Nueva York y marca el regreso del director tras su paso por Cannes.

Hoy 08:01

La actriz Sarah Gadon lidera el elenco de “20/20”, el nuevo thriller dirigido por Michael O’Shea, cuyo rodaje concluyó recientemente en la ciudad de Nueva York.

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En el film, Gadon interpreta a una mujer joven que supo tener una carrera profesional exitosa, pero cuya vida comienza a desestabilizarse cuando recibe amenazas de un miembro de su familia, lo que la lleva a un estado creciente de tensión y temor.

El proyecto la tiene como figura central, acompañada por John Gallagher Jr., ganador del Premio Tony, junto a un reparto integrado por Ella Rae Peck, Scott Shepherd, Denny Dillon y Aaron Moten.

La película representa el segundo largometraje de O’Shea, quien debutó en 2016 con “The Transfiguration”, presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

La producción está a cargo de Angelface Productions, con Susan Leber, Anna Gerb y Joyce Pierpoline como productoras. En tanto, los productores ejecutivos son Greg Hersch, Brad Axelrod, Jason Caldwell y Randy Manis.

El equipo técnico se completa con Bill Kirstein en la dirección de fotografía, Susan Shopmaker y Randi Glass en el casting, y Benjamin Rodriguez Jr. como editor.

Con este nuevo proyecto, Sarah Gadon suma un papel protagónico en un thriller psicológico que pone el foco en los conflictos familiares y la tensión emocional.