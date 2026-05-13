Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 9º
X
Espectaculos

Con “20/20”, Sarah Gadon asume su apuesta más ambiciosa en la pantalla grande

La actriz encabeza el elenco de la película, que finalizó su rodaje en Nueva York y marca el regreso del director tras su paso por Cannes.

Hoy 08:01
Sarah Gadon

La actriz Sarah Gadon lidera el elenco de “20/20”, el nuevo thriller dirigido por Michael O’Shea, cuyo rodaje concluyó recientemente en la ciudad de Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el film, Gadon interpreta a una mujer joven que supo tener una carrera profesional exitosa, pero cuya vida comienza a desestabilizarse cuando recibe amenazas de un miembro de su familia, lo que la lleva a un estado creciente de tensión y temor.

El proyecto la tiene como figura central, acompañada por John Gallagher Jr., ganador del Premio Tony, junto a un reparto integrado por Ella Rae Peck, Scott Shepherd, Denny Dillon y Aaron Moten.

La película representa el segundo largometraje de O’Shea, quien debutó en 2016 con “The Transfiguration”, presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

La producción está a cargo de Angelface Productions, con Susan Leber, Anna Gerb y Joyce Pierpoline como productoras. En tanto, los productores ejecutivos son Greg Hersch, Brad Axelrod, Jason Caldwell y Randy Manis.

El equipo técnico se completa con Bill Kirstein en la dirección de fotografía, Susan Shopmaker y Randi Glass en el casting, y Benjamin Rodriguez Jr. como editor.

Con este nuevo proyecto, Sarah Gadon suma un papel protagónico en un thriller psicológico que pone el foco en los conflictos familiares y la tensión emocional.

TEMAS Sarah Gadon

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes robaron en un comercio en Forres y fueron detenidos con droga, dinero y bebidas robadas
  2. 2. Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario: "La situación es crítica"
  3. 3. “Santiago del Estero hace 20 años sostiene el equilibrio presupuestario”: Elías Suárez destacó el modelo económico de la provincia
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 13 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo algo nublado
  5. 5. La emotiva historia detrás del humor de Jim Carrey
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT