La Banda despierta soleada: temperaturas agradables para hoy Miércoles 13 de mayo de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un clima soleado y temperaturas agradables en los próximos días. Se espera que el sol brille intensamente en La Banda.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan con un clima soleado y fresco en La Banda, donde la temperatura actual se registra en 4.4 °C, aunque se siente como 2.5 °C debido a la alta humedad del 93%. Con un viento suave de 7.6 km/h proveniente del noreste, el día promete ser agradable para disfrutar al aire libre.

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Para el resto de la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 23.1 °C, lo que representa un aumento significativo en comparación con las temperaturas matutinas. Este clima soleado será ideal para que los bandeños realicen actividades al aire libre y aprovechen la calidez del sol.

El pronóstico para mañana, jueves 14 de mayo, también indica un clima totalmente soleado, con una mínima de 10.2 °C y una máxima de 22.5 °C. Las condiciones meteorológicas favorables continuarán, brindando un respiro a los que buscan disfrutar del buen tiempo.

El viernes, 15 de mayo, La Banda seguirá bajo el dominio del sol, con un clima similar al de días anteriores. La temperatura mínima se establecerá en 10.7 °C y la máxima alcanzará los 24 °C, lo que consolidará la tendencia de días cálidos y soleados.

En resumen, el clima en La Banda para hoy, Miércoles 13 de mayo de 2026, se presenta soleado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 23.1 °C. Los bandeños pueden esperar un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre en los próximos días.