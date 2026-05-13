Añatuya disfruta de un día soleado: temperaturas agradables para hoy Miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Añatuya se presenta ideal para disfrutar del aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 22.1 °C, los añatuyenses podrán aprovechar el sol durante todo el día.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los añatuyenses pueden esperar un día soleado y agradable, con una temperatura actual de 9.2 °C y una sensación térmica de 8.3 °C. La calidez del sol ya comienza a notarse en la jornada, haciendo que muchos opten por salir y disfrutar del aire libre.

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La humedad se sitúa en un 68%, lo que brinda un ambiente fresco pero confortable. Con un viento suave del noreste a 6.8 km/h, las condiciones son perfectas para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

Para el resto del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 22.1 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de un clima templado ideal para diversas actividades. No olviden protegerse del sol durante las horas pico.

El jueves 14 de mayo, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre los 9.4 °C de mínima y los 21.4 °C de máxima, manteniendo las condiciones soleadas. Una tendencia que parece continuar, ideal para quienes disfrutan del buen tiempo.

Finalmente, el viernes 15 de mayo también se presentará soleado, con mínimas de 9.5 °C y máximas que llegarán hasta los 22.6 °C. Así que, ¡a disfrutar del clima primaveral que ofrece Añatuya!