Policía cesante por femicidio de Graciela López en Tres Bocas

El cabo primero Luciano Alberto Etudie ha sido cesanteado por su implicación en el femicidio de Graciela Mabel López y el homicidio de su padre, en un caso que ha conmocionado a la provincia del Chaco.

Hoy 03:11

El Gobierno del Chaco ha decidido cesantear al cabo primero Luciano Alberto Etudie, implicado en el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, así como en el homicidio de su padre. Esta medida, formalizada mediante el Decreto 1690/2026, se produce tras un operativo policial en Puerto Vilelas.

La cesantía provisional fue firmada por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich y el secretario general de la Gobernación Julio Ferro, y se fundamenta en la comisión de faltas gravísimas que afectan el honor policial y el prestigio de la institución.

El decreto describe el operativo del 4 de junio, donde la policía encontró a Etudie armado y manteniendo como rehenes a su expareja y a su hijo menor. Ante el riesgo inminente, se estableció un perímetro de seguridad y se convocaron a diversas unidades de emergencia.

Durante el procedimiento, el acusado disparó contra Graciela López, causando su muerte, y fue herido gravemente por otro oficial en el intento de neutralizar la amenaza. Etudie fue trasladado al Hospital Perrando bajo custodia policial.

Simultáneamente, la policía descubrió el cuerpo de Alberto Luciano Etudie, padre del acusado, en su vivienda en Resistencia, lo que sugiere que el crimen de su padre ocurrió antes de los eventos en la ribera del Paraná.

La causa penal ha sido calificada como “Femicidio en concurso real con homicidio calificado” y está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Investigación Penal Especializada en Violencia de Género, a cargo de María Noel Benítez.

El cabo primero fue suspendido de sus funciones y se le retuvieron los haberes, mientras se le ofreció la oportunidad de presentar su defensa, la cual no realizó. Tras el análisis del caso, se concluyó que la cesantía era procedente debido a la gravedad de los hechos.