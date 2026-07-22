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Recuperan camioneta robada en La Quiaca tras control policial

La Policía de La Quiaca recuperó una camioneta robada que era requerida por la Justicia de Buenos Aires en un control vehicular.

Hoy 02:34

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía lograron recuperar una camioneta robada en la ciudad de La Quiaca, que contaba con un pedido de captura por robo agravado.

El operativo se llevó a cabo días atrás, alrededor de las 13.30, mientras los agentes realizaban un control vehicular en la intersección de la avenida Bolívar y la calle Santa Fe, en esta ciudad fronteriza.

Durante este control, los agentes detuvieron el desplazamiento de una camioneta Toyota Hilux y solicitaron la documentación pertinente a la conductora, quien presentó la cédula del vehículo y la licencia de conducir a nombre de otra persona.

Posteriormente, los efectivos consultaron la información del vehículo en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), donde se confirmó que tenía un pedido de secuestro por estar implicada en una causa de robo agravado en la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de esta investigación, los agentes de la Brigada procedieron al secuestro del rodado, asegurando que el vehículo fuera devuelto a las autoridades correspondientes.

Este hecho resalta la importancia de los controles vehiculares en la lucha contra el delito automotor y la colaboración entre distintas fuerzas de seguridad para el esclarecimiento de casos de robo.

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