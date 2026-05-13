Demoran a un hombre por amenazas y oferta de drogas a peregrinos rumbo a Mailín

Un hombre defueen la localidad detras ser acusado dey ofrecera peregrinos que se dirigían a la festividad del

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del martes, cuando transeúntes alertaron a la policía sobre la presencia de un sujeto sospechoso en la avenida Libertador. Según los testimonios, el individuo interceptaba a los caminantes, les pedía dinero de manera intimidante y les ofrecía estupefacientes.

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Personal de la Subcomisaría de Estación Taboada, bajo la intervención del oficial subinspector Gonzalo González y la supervisión de la subcomisaria Mariela Leguizamón, realizó un operativo en la zona y logró ubicar al sospechoso frente a la estación de trenes.

El hombre fue identificado como Rubén Darío Santillán, con domicilio en el barrio 8 de Abril de la ciudad Capital. Al momento de ser interceptado y en presencia de un testigo, el sujeto entregó voluntariamente dos envoltorios de nailon que contenían una sustancia compatible con marihuana, la cual llevaba oculta entre sus prendas.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Florencia Torrez, de la Unidad de Narcomenudeo, quien dispuso la demora del individuo y el secuestro de la sustancia para su análisis por parte de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Tras el episodio, las autoridades informaron que se reforzaron los controles en la zona y en los accesos para garantizar la seguridad de los peregrinos que continúan su camino hacia la Villa de Mailín.