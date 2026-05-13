Trump publicó un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y desató una nueva polémica

El presidente norteamericano compartió una imagen en Truth Social en la que el país sudamericano aparece como el supuesto “estado 51” de Estados Unidos.

Hoy 08:28

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional tras publicar una imagen en la que Venezuela aparece pintada con los colores de la bandera estadounidense y acompañada por la frase “51st State”.

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El posteo fue realizado a través de su red social Truth Social y rápidamente tuvo repercusión mundial. La imagen también fue replicada por cuentas vinculadas a la Casa Blanca, lo que amplificó el debate sobre una eventual intención de incorporar al país sudamericano como el estado número 51 de Estados Unidos.

Según medios internacionales, la publicación se produjo luego de que Trump asegurara que analiza “seriamente” la posibilidad de avanzar con esa idea. Entre sus argumentos, el mandatario hizo referencia al valor estratégico de Venezuela y a sus importantes reservas petroleras.

No es la primera vez que el presidente estadounidense menciona esa posibilidad. En marzo ya había deslizado públicamente la idea de una eventual “estadidad” para Venezuela, en medio de comentarios vinculados al país caribeño y su peso regional.

La reacción desde Caracas no tardó en llegar. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de anexión y defendió la soberanía nacional.

“Eso nunca se habría considerado”, expresó Rodríguez, al remarcar que los venezolanos defienden su proceso de independencia y la integridad territorial del país.

Más allá de la polémica política, especialistas en derecho constitucional señalaron que el presidente de Estados Unidos no puede declarar unilateralmente la incorporación de un nuevo estado. De acuerdo con la Constitución estadounidense, una decisión de ese tipo requiere la aprobación del Congreso y, además, el consentimiento del territorio involucrado.

Por ahora, la propuesta aparece como políticamente inviable, aunque el posteo de Trump volvió a tensar el vínculo diplomático y abrió un nuevo capítulo de controversia internacional.