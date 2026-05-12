Delincuentes robaron en un comercio en Forres y fueron detenidos con droga, dinero y bebidas robadas

Tres hombres fueron aprehendidos por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 52 tras ser sorprendidos con dinero, bebidas alcohólicas y otros elementos sustraídos de un local gastronómico.

Hoy 19:40

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 52 aprehendieron a tres sujetos acusados de haber cometido un robo en un local gastronómico de la ciudad de Forres. Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar los bienes sustraídos y además encontraron estupefacientes entre las pertenencias de los sospechosos.

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El hecho fue descubierto durante la madrugada, mientras el personal policial realizaba recorridos preventivos. Al llegar a la intersección de San Martín y José Hernández, los efectivos advirtieron que la puerta del comercio “DS Burger” había sido violentada.

De inmediato se inició un rastrillaje por la zona y, a pocos metros del lugar, los policías lograron reducir a tres jóvenes de 23, 27 y 33 años, todos domiciliados en el barrio 8 de Abril.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una caja registradora, cuatro botellas de vodka y la suma de $20.400 en efectivo. Además, los acusados tenían en su poder cuchillos de mesa tipo sierrita, una linterna y otros elementos de dudosa procedencia.

En medio del procedimiento, el hallazgo de tres envoltorios con una sustancia vegetal motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas. Tras las pruebas de campo realizadas por los especialistas, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 2,04 gramos.

Por la naturaleza de los delitos, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Comunes, que dispuso la aprehensión de los tres acusados por el robo al local comercial. En paralelo, la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico ordenó las actuaciones correspondientes por la tenencia de estupefacientes.

Finalmente, tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la base de la Comisaría 52, donde se completaron las actuaciones de rigor y los peritajes correspondientes.