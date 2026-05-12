El karate santiagueño brilló en la Copa Jardín de la República con 11 medallas

La delegación de la Asociación Santiagueña de Karate tuvo una destacada actuación en Tucumán y sumó tres medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce en uno de los torneos más importantes del país.

Hoy 19:45

La Asociación Santiagueña de Karate volvió a dejar en alto el nombre de la provincia durante la disputa de la 17ª Copa Jardín de la República, certamen que reunió a lo mejor del karate deportivo nacional y que se desarrolló entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán.

La delegación santiagueña estuvo integrada por alumnos de la escuela Shin Shu Kan, dirigida por el sensei Carlos Cisnero (7° Dan Kyoshi), quienes además participaron en los cursos y evaluaciones oficiales para árbitros organizados bajo la órbita de la Federación Argentina de Karate. Allí, el instructor Nahuel Juárez aprobó la habilitación oficial como coach de la provincia, reconocimiento avalado por la FAK.

El evento fue organizado por la Federación Tucumana de Karate y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate. Durante las jornadas competitivas del sábado y domingo, los santiagueños consiguieron un total de 11 medallas, distribuidas en tres de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, en diferentes categorías de kata y kumite.

Entre los resultados más destacados sobresalieron los títulos nacionales obtenidos por Guadalupe Ibarra, campeona en Kata Niños de 7 a 9 años; Valentina Gómez Roldán, campeona nacional en Kata Niños Kyu A; y Bruno Sánchez, quien se quedó con la medalla dorada en la categoría Niños C.B de 7 a 9 años.

Además, Renata Noguera logró el subcampeonato nacional en Kata Niños Kyu A, mientras que Sofía Juárez obtuvo la medalla de plata en Kata Parakarate S. Dawn. También tuvo una gran actuación Clara Álvarez González, quien fue subcampeona nacional en Kumite Ranking Cadetes de 14 y 15 años en la categoría hasta 54 kilogramos.

Otro de los competidores destacados fue Fabricio Sánchez, quien consiguió medalla de plata en Kumite de 12 y 13 años y además sumó un bronce en Kata. Por su parte, Lucía Álvarez González terminó tercera en Kumite Cadetes femenino hasta 47 kilos, mientras que Dylan Juárez logró el bronce en la categoría Cadetes de 14 y 15 años hasta 63 kilogramos.

La más pequeña de la delegación también se subió al podio. Catalina Gómez Roldán obtuvo la medalla de bronce en Kata Preinfantiles para competidores de 4 a 6 años.

Desde la delegación también destacaron el trabajo de Nahuel Juárez como coach del equipo y la participación de Máximo Juárez Rojas en la categoría Juniors, quienes tuvieron una destacada actuación representando a Santiago del Estero.

Finalmente, la Asociación Santiagueña de Karate agradeció especialmente el enorme esfuerzo realizado por las familias y padres de los competidores, quienes acompañaron económicamente y estuvieron presentes para que los representantes provinciales pudieran participar de una competencia de semejante nivel nacional.