En vivo: Belgrano y Unión se juegan el pase a semifinales en Alberdi

El Pirata llega entonado tras ganar el clásico cordobés y el Tatengue viene de dar el golpe en Mendoza. El cruce será este martes desde las 19 en el Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
Belgrano recibirá a Unión en el estadio Estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.
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