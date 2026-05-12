Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAY 2026 | 19º
X
Somos Deporte

En vivo: Belgrano y Unión se juegan el pase a semifinales en Alberdi

El Pirata llega entonado tras ganar el clásico cordobés y el Tatengue viene de dar el golpe en Mendoza. El cruce será este martes desde las 19 en el Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 20:22

Belgrano recibirá a Unión en el estadio Estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Belgrano de Córdoba Club Atlético Unión de Santa Fe Liga Profesional de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncian que una ciudadana cubana habría ejercido como médica sin título en Santiago del Estero
  2. 2. Una banda atacó a balazos a policías que custodiaban un campo en disputa por dos grupos empresarios
  3. 3. Con una multitudinaria convocatoria se realizó la 4º Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública
  4. 4. Investigación por ataque en escuela de San Cristóbal se expande a Salta
  5. 5. Milagro en el río Utis: una camioneta terminó sumergida tras una brusca maniobra
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT