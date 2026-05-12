Diego Figueredo hizo autocrítica tras la derrota de Quimsa ante Instituto

El base de la Fusión reconoció errores en el cierre del segundo juego de la serie y destacó que el equipo todavía tiene margen para corregir de cara a los próximos partidos de cuartos de final.

Hoy 19:56

Quimsa no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo frente a Instituto en el segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Tras el encuentro, Diego Figueredo analizó la derrota, realizó una fuerte autocrítica y remarcó que el equipo santiagueño todavía tiene mucho margen de crecimiento pensando en los próximos compromisos.

“Sinceramente creo que fallamos nosotros en el cierre, nos pusimos un poco nerviosos, ansiosos por cerrar el juego y creo que ellos aprovecharon bien esa ansiedad nuestra. Creo que dependió mucho de nosotros”, expresó.

El jugador también marcó diferencias con respecto al primer encuentro de la serie, donde Quimsa había mostrado una defensa mucho más sólida. “Defensivamente recibimos muchos puntos, algo muy distinto a lo que pasó en el primer partido. Pero bueno, los play-offs son así, es un juego a la vez. No importa la diferencia, lo importante es ganar”, señaló.

Pese al golpe sufrido en Santiago del Estero, Figueredo intentó rescatar aspectos positivos de la derrota y dejó en claro que el plantel mantiene la confianza de cara a lo que viene. “La realidad es que estamos 1-1 y tenemos cosas para crecer y corregir en los próximos partidos de la serie. Dentro de la derrota veo algo positivo, que es que podemos aprender de esto”, afirmó.

Además, destacó que cuando Quimsa logra ejecutar su plan de juego puede marcar diferencias importantes ante Instituto. “Sabemos que si hacemos las cosas bien puede pasar lo que pasó en el primer juego, sacar una ventaja y hacer sentir nuestra rotación más larga. Nos vamos un poquito calientes por el resultado, es verdad, pero todavía hay mucho por competir”, agregó.

Figueredo también analizó el planteo táctico del conjunto cordobés y reconoció el mérito del rival. “Instituto propuso cortarnos la dinámica de juego, cortarnos líneas de pase y ponerse agresivo. Hay que darle mérito porque le salió bien defensivamente”, explicó.

En ese sentido, remarcó uno de los errores principales que cometió el equipo santiagueño durante los momentos decisivos del partido. “Nosotros individualizamos, quisimos ayudar individualmente a revertir la situación y ahí fue donde fallamos. Creo que es un punto importante para corregir y que te puede hacer un clic durante la misma serie”, sostuvo.

Por último, el jugador se mostró optimista de cara a los próximos juegos fuera de casa y destacó la irregularidad de las localías en esta edición de la Liga Nacional. “Es una realidad que las localías han sido totalmente irregulares y muchos equipos consiguieron ganar afuera. Nosotros saldremos a pelear el próximo partido, el cuarto y los que vengan. Estamos muy optimistas hacia el futuro”, concluyó.