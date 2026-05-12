José Emilio Neder: “Que Argentina no deje de ser ese faro de calidad educativa en América Latina”

El senador nacional y presidente del PJ santiagueño expresó su apoyo a la movilización realizada este martes en defensa de la universidad pública.

Hoy 20:01

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, manifestó su “apoyo y adhesión a la 4ª Marcha Federal Universitaria realizada hoy en todo el país en defensa de la Universidad Pública y Gratuita, de los trabajadores docentes y no docentes, para que nuestra Argentina no deje de ser ese faro que nos convirtió en uno de los países con mayor calidad educativa de América Latina”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asimismo, Neder fustigó al Gobierno Nacional “por su flagrante incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y ratificada por ambas cámaras del Congreso, como así también la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron su aplicación”.

Además, anticipó que desde el bloque peronista en el Senado “alertamos sobre nuevos recortes que en estas últimas horas hizo Nación en educación. Encima que no pagan lo establecido, siguen reduciendo todavía más el presupuesto. Es muy grave”, puntualizó.