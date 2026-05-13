El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 13 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvias en la Madre de Ciudades. Para el jueves se espera un leve ascenso térmico y vientos del sector norte.

Hoy 01:45

Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santiago del Estero tendrá este miércoles 13 de mayo una jornada con cielo algo nublado durante todo el día, temperaturas frescas por la mañana y condiciones estables.

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De acuerdo con el reporte oficial, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°, en un contexto climático agradable y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante gran parte de la jornada el cielo permanecerá parcialmente cubierto, mientras que los vientos serán leves y variables.

Por otra parte, el pronóstico extendido indica que para este jueves 14 de mayo se espera un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Además, el SMN anticipa que el viento predominará desde el sector norte y noreste, favoreciendo condiciones algo más templadas hacia el cierre de la semana.