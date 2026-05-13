Detienen a 15 camiones por transportar chatarra sin autorización en Salta

Gendarmería Nacional detuvo 15 camiones en Salta que transportaban más de 100 toneladas de chatarra sin la documentación adecuada.

Hoy 01:18

El Escuadrón 54 de Gendarmería, ubicado en Aguaray, llevó a cabo una operación en la Ruta Nacional N° 34 donde interceptó a 15 camiones que se desplazaban de forma irregular.

Durante la revisión, se determinó que los camiones estaban transportando más de 100 toneladas de chatarra sin la documentación necesaria, lo que motivó el secuestro de la carga.

La carga de chatarra, con un valor estimado de más de $200.000.000, fue retenida, así como los camiones involucrados en la operación.

En el transcurso de la intervención, se descubrió que uno de los conductores era un menor de edad, quien posteriormente fue entregado a sus padres.

La acción de Gendarmería se enmarca en un esfuerzo por combatir el transporte ilegal de materiales y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los operativos continuarán en la región con el fin de mejorar la seguridad vial y prevenir actividades ilícitas en las rutas nacionales.