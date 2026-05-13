Dos policías imputados por extorsión en Tucumán durante un allanamiento

Dos policías en Tucumán son imputados por extorsión y falsedad ideológica tras exigir dinero durante un allanamiento en el barrio Tiro Federal.

Hoy 01:15

En un caso que ha despertado la atención pública, dos policías de Tucumán han sido imputados por extorsión y falsedad ideológica en el marco de un allanamiento realizado el 25 de enero de 2024 en el barrio Tiro Federal.

La Unidad Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, presentó la acusación, la cual se basa en hechos ocurridos durante un procedimiento que originalmente buscaba la recuperación de un teléfono celular y otros objetos.

Según el informe de la Fiscalía, el allanamiento se tornó irregular cuando los policías, al encontrar 22 kilogramos de hojas de coca, utilizaron su posición para ejercer intimidación sobre una persona presente en el lugar, exigiendo una suma de dinero a cambio de no detenerla.

La acusación indica que, bajo condiciones de coacción, las víctimas lograron reunir el dinero solicitado, lo que evidencia un claro abuso de poder por parte de los acusados.

“Recién allí los efectivos policiales dejaron retirarse al testigo original que había presenciado la exigencia dineraria y lo reemplazaron por una vecina del barrio”, comentó el auxiliar de fiscal, Leandro Abdala, quien enfatizó la manipulación del acta del allanamiento con información falsa.

El juez a cargo del caso ha validado un periodo de seis meses de medidas de menor intensidad mientras la investigación avanza, y ha señalado que la calificación del delito podría agravarse en función de nuevos hallazgos.

Este escándalo pone de relieve las irregularidades en los procedimientos policiales y genera interrogantes sobre la transparencia y la legalidad del accionar policial en Tucumán.