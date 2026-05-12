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La inflación se aceleró en Estados Unidos en abril con el aumento del precio de los combustibles

El índice de precios al consumidor subió un 3,8% respecto al año anterior. Es el ritmo más rápido desde 2023.

Hoy 10:10
Inflación en Estados Unidos.

La inflación en Estados Unidos continuó acelerándose en abril en medio de un aumento sostenido en los precios de los combustibles impulsado por la guerra en Irán.

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El índice de precios al consumidor subió un 3,8% respecto al año anterior, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este martes, lo que marca el ritmo más rápido desde 2023. En comparación con el mes anterior, los precios subieron un 0,6%.

El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 0,4% respecto al mes anterior y un 2,8% en relación con el año pasado, impulsado en parte por una anomalía estadística en la medición de los alquileres del informe, derivada del cierre del gobierno en 2025.

TEMAS Inflación Estados Unidos

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