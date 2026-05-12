La 4º Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública ya recorre las calles de Santiago

La movilización partió desde la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y culminará en plaza Libertad. La convocatoria forma parte de una protesta nacional por presupuesto, salarios y financiamiento universitario.

Hoy 10:09

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se suma hoy a la 4º Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que se realizará en todo el país en defensa de la educación pública, la universidad nacional y el sistema científico.

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En Santiago del Estero, la concentración está prevista para las 9.30 en la sede central de la UNSE, ubicada en avenida Belgrano (S) 1912. La marcha comenzará a las 10 y finalizará en plaza Libertad.

La convocatoria fue realizada por autoridades de la universidad, representantes de los gremios ADUNSE y APUNSE, junto a integrantes de la Asamblea Universitaria Permanente de Santiago del Estero.

La movilización local forma parte de una jornada nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina, con el objetivo de reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

Desde la organización invitaron a la comunidad universitaria y a la sociedad santiagueña a participar de la marcha con banderas, camisetas, remeras, banderines u otros elementos con los colores celeste y blanco, como símbolo de acompañamiento a la universidad pública argentina.

A nivel nacional, la protesta busca visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, en medio de reclamos por la caída de las transferencias, el impacto de la inflación en los salarios y las dificultades para sostener el funcionamiento de las instituciones.

Según plantearon desde el sector universitario, la crisis presupuestaria afecta áreas claves como el dictado de clases, la investigación, el mantenimiento de edificios, las becas y el desarrollo científico.

El acto central de la Marcha Federal Universitaria será en Plaza de Mayo, desde las 17, con la participación de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, gremiales y docentes.