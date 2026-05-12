Oportunidades laborales en cruceros del Mediterráneo para hispanohablantes

Varias navieras del Mediterráneo están buscando personal que hable español para diversas vacantes en atención al cliente, excursiones y hospitalidad, ofreciendo una experiencia multicultural única.

Hoy 10:10

Las vacantes laborales en cruceros del Mediterráneo están en aumento, especialmente para aquellos que dominan el idioma español. Las navieras están buscando perfiles que puedan comunicarse eficazmente con los pasajeros en español y en otros idiomas.

Una de las posiciones disponibles es la de Land Discovery Staff & Bike Escort en Royal Caribbean Group, donde se espera que los candidatos coordinen y acompañen excursiones en bicicleta, brindando orientación y priorizando la seguridad.

Otra opción es el rol de Tour Expert en Costa Crociere, donde se requiere experiencia en la guía turística y gestión de logística en puerto, además de habilidades en varios idiomas, incluido el español.

Royal Caribbean Group también ofrece la posición de Shore Excursion Staff, que consiste en proporcionar soporte integral a excursiones en tierra, manteniendo un trato cercano y cuidado con los pasajeros.

Además, los candidatos pueden postularse para el puesto de Assistant Shore Excursion Manager, que implica la supervisión y planificación de operaciones de excursiones, enfocándose en la excelencia operativa.

Para quienes buscan roles de ventas, el puesto de Future Cruise Consultant en Costa Crociere es ideal, ya que implica vender futuros cruceros y comunicarse de manera efectiva con los clientes.

Los interesados en la hospitalidad pueden considerar el rol de Hospitality Operator, que ofrece atención personalizada en entornos de alta calidad, mientras que el Shop Manager se encargará de gestionar la experiencia de compra a bordo.

Es fundamental que los postulantes ajusten su currículum vitae a cada oferta, destacando logros en servicio al cliente y experiencia relevante en turismo o ventas para aumentar sus posibilidades de éxito.