"Lo único sólido que tiene el gobierno para mostrar es la baja de la inflación, el resto está frágil"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica y política actual durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, donde sostuvo que el principal logro del gobierno es la baja de la inflación, aunque advirtió que otros indicadores siguen mostrando debilidad.

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“Lo único que tienen sólido para mostrar es la baja de la inflación, el resto está frágil”, afirmó. En ese sentido, señaló que el Riesgo País aún no logra estabilizarse por debajo de los 500 puntos, lo que impacta directamente en el costo del financiamiento y en las posibilidades de acceder a los mercados internacionales de deuda.

Granados también se refirió al debate por el financiamiento universitario, en el marco del reclamo de mayores recursos para las casas de estudio. Explicó que el pedido actual implica llevar la inversión a un 0,23% adicional del PBI, teniendo en cuenta que en 2023 representaba el 0,73% y actualmente se ubica en torno al 0,43%.

“El 90% de esa plata es para pagar salarios de docentes y no docentes”, remarcó, al tiempo que advirtió sobre el deterioro en los ingresos del sector: “Los sueldos de los docentes son muy pobres, no tienen lo que deben ganar”.

En relación a la discusión política, indicó que desde el oficialismo se cuestiona el funcionamiento de algunas universidades, particularmente en el Gran Buenos Aires, al señalar presuntas irregularidades en su administración. “Del otro lado alegan que muchas universidades están manejadas por intendentes y consideran que algunos son curros”, expresó.

Asimismo, mencionó que desde sectores del Ministerio de Educación se plantea la existencia de resistencia a auditorías y se habla de posibles casos de adoctrinamiento, lo que, según Granados, transforma el debate en una discusión no solo económica sino también ideológica.

Finalmente, el analista consideró que el conflicto pone a prueba los límites del ajuste: “Esta discusión abre la puerta para ver hasta dónde pueden seguir apretando, porque en todo hay un límite”, concluyó.