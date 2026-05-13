Añatuya: desbaratan un búnker de drogas y detienen a tres personas tras un allanamiento

El procedimiento se originó por una denuncia de hurto y derivó en el hallazgo de cocaína, bienes robados y dinero en efectivo.

Hoy 08:06

Un operativo realizado en la ciudad de Añatuya permitió desmantelar un búnker de drogas que funcionaba bajo la fachada de una vivienda familiar. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 41 junto a la Dirección de Drogas Peligrosas, y dejó como saldo tres personas detenidas.

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La intervención se originó a partir de una denuncia por hurto vinculada a un supuesto “kiosco” de venta de cocaína. Bajo órdenes de la jueza de Control y Garantías, Ana María González, personal de la división Robo y Hurto llevó a cabo un allanamiento en un inmueble ubicado en la intersección de Lavaisse y General Paz, en el barrio Santa Rafaela.

Durante la inspección del domicilio, los uniformados detectaron indicios de narcomenudeo, por lo que se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas. Tras las pruebas de campo, se confirmó que 28 envoltorios contenían cocaína lista para la venta.

En el lugar también se secuestró una importante cantidad de elementos presuntamente robados, entre ellos 7 teléfonos celulares, 3 televisores, una bicicleta rodado 29, herramientas, una garrafa de 15 kilos, artículos de pesca, conservadoras y un parlante de gran potencia. Además, se incautó dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

El operativo concluyó con la detención de dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a sede policial. Los acusados quedaron imputados por hurto e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.