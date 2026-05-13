Polémico posteo de Trump: un mapa de Venezuela con la bandera de EE.UU. y la frase “Estado 51”

El mandatario estadounidense había anticipado esa idea en una entrevista este lunes. La presidenta interina en Venezuela, Delcy Rodríguez negó la posibilidad: "Jamás estaría previsto".

Hoy 08:13

Donald Trump compartió un polémico mensaje este martes en su red Truth Social, previo a su viaje a China: una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda "Estado 51".

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La publicación ocurrió luego de que este lunes, el mandatario estadounidense afirmara en una entrevista que considera "seriamente" la posibilidad de incorporar a Venezuela a Estados Unidos.

Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios, solo acompañada de "Estado 51", idea con la que había bromeado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News.

Desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, Trump viene "sugiriendo" en diversas ocasiones sobre adherir al país sudamericano a su territorio.

La imagen publicada por Trump no se trata de un error o una broma. El posteo también fue replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X.

En tanto, la presidenta interina en Venezuela, Delcy Rodríguez negó la posibilidad de que su país sea anexado como estado 51 de Estados Unidos, diciendo que "jamás estaría previsto".

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya.

La dirigente chavista evitó elevar el tono diplomático pese a la provocadora publicación de Trump y reiteró que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Estados Unidos.

“Ese es el curso, ese es el camino”, indicó Rodríguez, quien también resaltó la importancia estratégica de Venezuela por poseer “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores de gas natural.

La imagen de la polémica

El mapa utilizado por Trump en redes sociales no contiene el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

El mandatario estadounidense viene asegurando que en Venezuela las personas "lo aman" y viene bromeado en que podría postularse para presidente del país.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump estableció un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que la primera de esas fases ya está terminada.

Mientras las fuerzas contrarias al chavismo reclaman por la pronta celebración de elecciones, Trump insiste en la idea de convertir Venezuela en un estado estadounidense más.

Esta afirmación es una posibilidad que tanto la propia Rodríguez como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, descartaron por completo, al subrayar que Venezuela es un país soberano.