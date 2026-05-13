Martin Scorsese expande el reparto de su nueva serie "The Roman" con Oscar Isaac

La producción de Netflix, ambientada en Las Vegas, sumó a Alec Baldwin, Betty Gilpin y David Costabile a un elenco que lidera Oscar Isaac.

Hoy 07:38

La plataforma Netflix confirmó nuevos detalles sobre su próxima serie protagonizada por Oscar Isaac, que estará ambientada en la ciudad de Las Vegas. El proyecto, que inicialmente no tenía título, llevará finalmente el nombre de “The Roman”.

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La serie contará con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, mientras que Brian Koppelman y David Levien, conocidos por su trabajo en Billions, estarán a cargo del guion y se desempeñarán como showrunners.

En cuanto al elenco, se incorporan Alec Baldwin, Betty Gilpin y David Costabile. Baldwin interpretará a Paul “Primo” Clark, un influyente hombre de negocios que actúa como mentor del personaje principal. Por su parte, Gilpin dará vida a Marla Blake, esposa del protagonista y una abogada con amplias conexiones en el entorno legal y empresarial. Costabile encarnará a Bill Saverick, operador de un casino rival.

La historia se centrará en Robert “Bobby Red” Redman, personaje interpretado por Isaac, quien es el gerente de uno de los hoteles casino más importantes de la ciudad. La trama abordará su intento por mantener su posición en un entorno competitivo, tomando decisiones de alto riesgo en el sector del juego.

Según la información oficial, “The Roman” será un drama de una hora de duración que explorará el funcionamiento actual de la industria de los casinos en Las Vegas, en un contexto marcado por la competencia y la tensión constante.

Además de protagonizar la serie, Oscar Isaac también se desempeñará como productor ejecutivo junto a Koppelman, Levien y Scorsese. Completan el equipo de producción Julie Yorn, Rick Yorn, Paul Schiff, Beth Schacter y JC Chandor, quien además dirigirá los dos primeros episodios.