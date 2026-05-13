Termas de Río Hondo se prepara para un día soleado: temperaturas agradables hoy Miércoles 13 de mayo de 2026

Los termenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El clima se presenta ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 5.2 °C. La sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando los 4.9 °C, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una humedad del 93%, el ambiente se siente algo húmedo, pero esto no impedirá que el sol brille a lo largo del día. De hecho, se espera que la máxima alcance los 21.3 °C, lo que promete un clima agradable para las actividades al aire libre.

El pronóstico para hoy indica un día soleado, perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región. Los termenses podrán aprovechar este clima ideal, especialmente en espacios como el Parque Güemes o a la orilla del río.

Para mañana, las temperaturas continuarán siendo benévolas, con una mínima de 10.9 °C y una máxima de 21 °C. Los días soleados parecen ser la norma en estos próximos días, lo cual es una excelente noticia para quienes planean salir.

El viernes también se presentará un clima favorable con condiciones soleadas, donde se pronostica una mínima de 10.5 °C y una máxima que podría alcanzar los 23.1 °C. Este clima cálido y soleado es un aliciente para los termenses que desean disfrutar del aire libre.